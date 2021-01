Gerichte coronatests Lansingerland na uitbraak ’Britse variant’

De 60.000 inwoners van Lansingerland krijgen een uitnodiging in hun brievenbus. Die geldt voor alle inwoners van twee jaar en ouder, ook als zij geen corona-achtige klachten hebben. In de brief staat een telefoonnummer dat ze kunnen bellen om een afspraak te maken. Op woensdag kunnen ook al de eerste mensen worden getest. Bij het nabijgelegen vliegveld van Rotterdam is een XL-teststraat die per dag 2500 inwoners van Lansingerland kan testen. In de plaatsen Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs zijn ook testlocaties, waar 1500 tot 2500 mensen per dag kunnen worden getest. Tegen het einde van deze week moeten de eerste resultaten bekend worden

Bij ongeveer 35 mensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond is de besmettelijkere ’Britse variant’ van het coronavirus vastgesteld. De meeste gevallen zijn te herleiden naar een basisschool in Bergschenhoek.