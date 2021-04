Boris Johnson: het land rouwt om prins Philip

„We herinneren ons de hertog vooral vanwege zijn standvastige steun aan hare majesteit de koningin”, zei een bedroefde Johnson. „Prins Philip heeft de genegenheid van generaties verdiend hier in het Verenigd Koninkrijk, in het Gemenebest en de rest van de wereld.

Johnson prees de inzet van de prins voor het milieu en de natuur. Hij was voor talloze jonge mensen een inspiratie en moedigde hun ambities aan, aldus de premier. „We gedenken de hertog voor dit alles en vooral voor zijn standvastige steun aan hare majesteit de koningin. De gedachten van onze natie moeten zich vandaag richten tot hare majesteit en haar familie.”

„Omdat ze niet alleen een geliefde en zeer gerespecteerde publieke figuur hebben verloren, maar ook een toegewijde echtgenoot en een trotse en liefhebbende vader, grootvader en, in de afgelopen jaren, overgrootvader. Daarom rouwen we vandaag met hare majesteit de koningin, betuigen we onze condoleances aan haar en haar familie en spreken we dank uit, als natie en koninkrijk, voor het buitengewone leven en werk van prins Philip, Hertog van Edinburgh.”