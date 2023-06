Dode en gewonden bij ongeluk achtbaan Zweden: ’Wielen van karretjes braken af’

STOCKHOLM - In de Zweedse hoofdstad Stockholm is een ongeluk gebeurd met een achtbaan in het attractiepark Gröna Lund. Een persoon is om het leven gekomen. Volgens Zweedse media gaat het om een 35-jarige vrouw. De politie is een onderzoek gestart.