Oud-minister moet getuigen in zaak-Poch

Ernst Hirsch Ballin Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De advocaten van oud-piloot Julio Poch mogen vijf getuigen horen over zijn uitlevering in 2009 aan Argentinië. Het gaat onder anderen om oud-justitieminister Ernst Hirsch Ballin en oud-directeur Michiel Meijer van Transavia, waar Poch werkte. De overheid verzette zich tegen de verhoren, maar de rechter in Rotterdam wees maandag het verzoek van Poch’s advocaten Geert-Jan en Carry Knoops deels toe. Twee gevraagde getuigen wees de rechter af.