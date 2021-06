Schoenenreus restaureert Colosseum: zakenman roept collega’s op om voorbeeld te volgen

Onder meer het gangenstelsel onder de voormalige vloer is gerestaureerd met geld van Della Valle. Ⓒ Tod’s

ROME - Het Italiaanse bedrijfsleven schiet de cultuur te hulp. Diego Della Valle, topman van de leer- en schoenmerken Hogan en Tod’s, heeft 25 miljoen euro uitgetrokken voor de restauratie van het Colosseum in Rome. Sponsoring op deze schaal van de door het enorme aanbod altijd in geldgebrek zijnde culturele sector is nieuw in Italië.