’Door corona ingesleten slechtere leefstijl herstelt zich niet’

„Mensen met obesitas of overgewicht vinden het moeilijk zichzelf zo te classificeren", zegt kinderarts Vreugdenhil.

Amsterdam - Maar liefst een kwart van de jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar heeft overgewicht. In het algemeen is het overgewicht bij alle jongeren in 2019-2020 toegenomen tot 18 procent. ,,Schokkend dat dit is toegenomen ondanks alle aandacht in coronatijd voor de nadelige gevolgen van overgewicht,” zegt Anita Vreugdenhil, kinderarts van het Maastricht UMC+.