Vrouw overleden bij steekpartij in bed and breakfast Valkenswaard, man (45) opgepakt

De vrouw die bij het steekgeweld gewond is geraakt, zou de eigenaresse van de bed and breakfast Logies bij Marlies zijn. Volgens een buurman is de vrouw naar het ziekenhuis gebracht om aan haar verwondingen te kunnen worden behandeld. Het zou volgens hem naar omstandigheden goed met haar gaan.

’Overbruggen’

Het dodelijke slachtoffer zou volgens de omwonenden met haar partner al enige tijd verblijven in de twee-onder-één-kapper aan de doorgaande weg aan de rand van het Brabantse dorp. Volgens de buren verhuurde de bewoonster sinds een jaar normaal gesproken twee appartementen in de woning aan mensen die daar voor een aantal dagen verbleven voor een korte vakantie. „Alleen nu had ze een appartement al drie maanden verhuurd aan een stel. De man komt uit Valkenswaard en heeft een baard. Maar wij kennen hem niet. De vrouw ook niet”, vertelt een omwonende.

’Wachten op woning’

„Dat stel verbleef daar ter overbrugging, mogelijk omdat ze moesten wachten op een woning”, vertelt een andere buurman. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog een raadsel. „We hebben ook geen idee hoe onze buurvrouw gewond is geraakt.”

De omgeving van de woning is afgezet. Ⓒ Persbureau Heitink

’Nooit problemen’

Bewoners stellen dat er nooit problemen zijn geweest. „Ze is een goede buurvrouw die goed voor haar gasten zorgt. De meesten zijn daar ook maar een korte tijd. Er zijn daar nooit ruzies geweest. Ook de laatste tijd niet.”

De Brabantse politie zegt nog niets te kunnen zeggen over de identiteit van de overleden vrouw of wat er precies zich heeft afgespeeld. „We zijn momenteel druk bezig met onderzoek en moeten dat uiterst zorgvuldig doen.”