AstraZeneca toch aan tafel met Europese Commissie

Het is al dagen hommeles tussen de Commissie en het Brits/Zweedse bedrijf over het in de soep lopen van de levering van coronavaccins. AstraZeneca meldde vrijdag totaal onverwacht dat het in het eerste kwartaal ineens tot 60 procent minder vaccins aan de EU zal leveren door productieproblemen. Dat betekent dat er niet 80 miljoen vaccins geleverd worden, maar maximaal 31 miljoen.

Sindsdien wordt er geruzied over de schuldvraag. De EU eist opheldering, er zijn vermoedens dat voor de EU-bestemde vaccins naar elders zijn uitgevoerd, en wil dat er gewoon wordt geleverd. De vraag is echter hoe hard de afspraken zijn die er zijn gemaakt met de farmaceut. AstraZeneca-topman Pascal Soriot zei in een interview met een paar Europese kranten dat de afspraken die daar over zijn gemaakt ‘niet bindend’ zijn, het zou er slechts om gaan dat het bedrijf z’n uiterste best doet om op tijd te leveren.

Volgens de EU heeft de topman daarmee uit de school geklapt over vertrouwelijke afspraken. Er gaan stemmen op om het (geheime) contract openbaar te maken. De EU wil producenten verder dwingen aan te geven wat ze hebben geproduceerd en voor wie die bestellingen zijn bedoeld. Of het ook zo ver komt dat er een exportverbod kan worden opgelegd is nog onduidelijk.