Wanhoop en tranen aan de grens

Bij de grenspost Dolhobyczow staat een militaire veldkeukenwagen waaruit een vrijwilliger beige soep oplepelt. Vluchtelingen eten dankbaar koekjes en chocola. Er zijn luiers, paracetamol, papieren zakdoekjes en zelfs simkaarten in overvloed.

Vluchtelingen aan de Poolse grens bij Dolhobyczów. Eindelijk in vrijheid. Ⓒ Rias Immink

Even verder staat Julia naar haar telefoon te kijken en de ene na de andere huilbui weg te slikken, terwijl haar dochtertje grote stukken brood naar binnen werkt. ,,Vier dagen heb ik nodig gehad om met de auto vanuit Netishyn hierheen te rijden met mijn twee kinderen, moeder en grootmoeder. Ik was de enige die kon rijden. Het was een afstand van 270 kilometer.’’ Uitgeput kwam ze bij de grens aan, waar ze twee dagen moest wachten tot ze erdoor was.

Julia kan het nog niet geloven dat ze de oorlog achter zich heeft gelaten. Ⓒ Rias Immink

Abdurahhim uit Oezbekistan is ook druk aan het shoppen in de stalletjes vol koek, frisdrank, brood en soep. Maar hij gaat juist de andere kant op. Waarom? Hij gebaart alsof hij een Kalasjnikov doorlaadt. ,,Mensen doden, ik hou er niet’’, zegt hij terwijl hij met zijn hand een ijverig zagende beweging langs de keel maakt. ,,Maar ja. De Russen. Probleem. Praten niet goed. Poetin naar de hel’’, en daarbij maakt hij ook nog een timmerende beweging op zijn hoofd. Abdurahhim is van plan om van de nood een deugd te maken, want hij moet toch terug het land in om zijn vrouw op te halen die nog in Kiev zit. Zij moet op de trein worden gezet naar veiligheid.

Honderdduizenden Oekraïners, vooral vrouwen en kinderen, zijn de afgelopen dagen Polen binnengestroomd. De opvangplekken langs de grens worden bewaakt door politie en militairen. De plaatsen van binnenkomst vormen een magneet voor Jehovah’s Getuigen en andere gelovigen die zich willen ontfermen over de nieuwkomers en voor socialistische studenten zoals Wolfried Sawowiewicz van de Nieuwe Linkse Partij.,,Agressie accepteren we niet meer in de eenentwintigste eeuw’’, zegt hij.

Polen heeft tot nu toe het grootste deel van de vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen, rond de 300.000. De grensbewaking soepeler geworden in het doorlaten van de Oekraïners, vertellen sommige vluchtelingen De controles zijn minder streng geworden om de onmenselijke wachtrijen wat te doen slinken. De EU is van plan om hen een verblijfsvergunning voor drie jaar te geven.