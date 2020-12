Paniek in Beverwijk: ’Ik dacht dat Hoogovens waren ontploft’

Medewerkers van de Forensische Opsporing en de EOD doen woensdagochtend in witte pakken onderzoek bij de Poolse supermarkt aan de Beverhof in Beverwijk. Ⓒ Michel van Bergen

Beverwijk - „U mag er niet door. Het is nog niet veilig”, maant een politieman woensdag het publiek bij de afzetting in de Bloksteeg in Beverwijk waar een paar uur eerder een Poolse supermarkt is opgeblazen. Volgens Aartje Siemensma van lunchroom Anders, gevestigd schuin tegenover de opgeblazen achtergevel van de Poolse winkel, was er vannacht sprake van grote paniek onder de winkeliers.