LIVE | Meer dan 25.000 coronagevallen afgelopen week

De tweede coronagolf stopt vooralsnog niet. In de afgelopen week zijn meer dan 25.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde vorige week dinsdag dat het in de zeven dagen ervoor 19.326 meldingen van positieve tests had gekregen. De week daarvoor steeg het aantal besmettingen met 13.471 en nog een week eerder kwamen 8265 coronagevallen aan het licht.

In de zes dagen sinds de vorige update is het aantal besmettingen met 22.920 toegenomen. Tussen zondagochtend en maandagochtend werden 4581 positieve tests geregistreerd, een nieuw dagrecord.

Zeker 230 mensen zijn in de afgelopen zes dagen in een ziekenhuis opgenomen, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger. Het aantal doden door corona steeg in de afgelopen zes dagen met 68. Hier kunnen ook oudere sterfgevallen tussen zitten, die nu pas zijn doorgegeven en verwerkt.

Amsterdam kende de grootste stijging. In de afgelopen zes dagen zijn daar 2259 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het aantal coronagevallen in Rotterdam steeg met 1793 en in Den Haag met 1426. Andere snelle stijgers zijn Utrecht, Groningen en Tilburg. Schiermonnikoog is de enige gemeente waar in de afgelopen zes dagen het coronavirus niet is vastgesteld. Het Waddeneiland is sowieso nog de enige coronavrije gemeente in het land.

