LIVE | ’Steun voor coronamaatregelen gedaald’

Nederlanders staan in meerderheid achter de coronamaatregelen van het kabinet, maar de steun is wel gedaald. 65 procent staat erachter, tegen constant 75 procent in de afgelopen maanden. Dat staat in een maandelijks onderzoek van I&O Reserch onder 2231 Nederlanders in opdracht van de NOS.

De meerderheid van de ondervraagden (66 procent) wil een strengere aanpak in de coronacrisis, tegen 37 procent een maand geleden. Slechts 12 procent vindt dat de aanpak losser mag, terwijl vorige maand ruim een kwart (26 procent) van de ondervraagden dat vond.

Mondkapje

Veel Nederlanders (65 procent) willen dat het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes verplicht wordt gesteld. Een maand geleden vond 36 procent van de ondervraagden dat. Voor het overal verplicht stellen van het mondkapje is geen meerderheid (41 procent), maar er is wel sprake van een aanzienlijke toename van mensen die dat vinden ten opzichte van vorige maand (15 procent).

Het onderzoek toont verder aan dat 20 procent „altijd of meestal” een mondkapje draagt, tegen slechts 4 à 6 procent in de zomer. Meer dan 90 procent houdt zich aan de 1,5 meterrichtlijn, negen op de tien zeggen te niezen in de elleboog of een zakdoek.

Meer nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport

Entertainment: