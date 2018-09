In Le Waf zijn de honden de baas

Met een enthousiaste beweging scheurt hond Marley de verpakking van zijn cadeautje. De kruising tussen een Border Collie en een Golden Retriever is jarig, en ter ere van zijn eerste jubileum is er een heus pannenkoekenfeestje. In het cadeautje zit een fonkelnieuw speeltje. Gelijk wordt het door de acht andere viervoetige bewoners voor Le Waf ontvreemd. Er wordt een ’happy birthday’ ingestart. Iedereen is een beetje jarig.

Het eerste hondencafé van Europa is een geesteskind van de pas 25-jarige Ophélie Poillon. Ze heeft rechten gestudeerd, maar haar liefde lag toch meer bij de natte neuzen dan bij de advocatuur. „Iedereen verklaarde me voor gek”, lacht ze terwijl ze de kleine Kiki een feesthoedje op probeert te zetten. „Maar ik ben dolgelukkig. En het wordt steeds en steeds drukker.” Zo’n drie maanden is het café open, en vooral in het weekend is even bellen om te reserveren aan te bevelen.

Het principe is simpel: negen honden bepalen wat er gebeurt in het gezellige café in een vervallen wijk in Lille. Alpha-hond Wookie is de baas. Maar zelfs de meest stoere hond heeft ongelukjes: tegen het einde van de middag moet de ’pack leader’ een plasje, en zet hij middenin de kroeg de sluizen even open. Oeps. Nog voor hij is uitgeplast, staat het personeel al klaar met een emmertje.

Drinken is gratis; bezoekers betalen per uur. En als er pannenkoeken zijn (op een hondenverjaardag, of gewoon omdat Ophélie daar zin in heeft) zijn die onbeperkt op te smikkelen voor een kleine extra vergoeding. Een bezoeker die een dampende pannenkoek op schoot heeft, kan zich verheugen op extra aandacht en een aantal natte neuzen die maar wát graag een hapje lusten.

De vloer ligt bezaaid met piepende speeltjes en touwen om op te knabbelen. In de hoek ligt een pup van slechts een paar maanden oud tevreden te soezelen. Zijn de honden tevreden? „Ja”, vindt Ophélie. Vier van de honden zijn van haar, twee van haar medewerkers en de rest komt uit het asiel. „Moeilijk plaatsbare honden”, legt ze uit. „Op deze manier proberen we ze onder de aandacht te brengen.” Met succes, want Kiki is inmiddels gereserveerd: volgende week komt het nieuwe baasje de mini-keffer ophalen. Naar een warm mandje.

En misschien kunnen we binnenkort ook in Nederland naar een hondencafé. „Dat zou mooi zijn”, droomt Ophélie hardop. „Het wordt hier steeds drukker. Mensen komen van heinde en verre, en zelfs uit Nederland, naar Lille toe. Ik zou wel willen uitbreiden, en misschien wel de grens over.”