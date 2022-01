Vrouw zet echtgenoot op veilingsite: ’Hij heeft al een aantal vorige baasjes gehad’

Het Nieuw-Zeelandse koppel Linda en John hebben twee zoontjes van vier en zes jaar. Ze stapten in 2019 in het huwelijksbootje, maar het is niet altijd koek en ei tussen de twee. Toen John onlangs ging vissen, was de maat vol voor Linda. Hij maakt wel vaker een vistripjes, maar de timing was deze keer niet goed.

De kinderen waren thuis door de schoolvakantie en doordat John het druk had op het werk, zat Linda meestal alleen thuis met de kinderen. Ze kon het dus niet appreciëren dat John haar alleen achterliet met de kinderen.

Sokken op de vloer

Linda besloot daarom haar man op een veilingsite te zetten. Hij is 1,85 m groot, 37 jaar oud en een rundveehouder, schreef ze op de website. Volgens Linda had haar echtgenoot al meerdere eigenaars gehad, maar zou hij trouw blijven als hij ’goed gevoed en gehydrateerd’ werd.

Ze schreef er ook bij dat hij ’dol is op lange gesprekken over het weer’. Ook heeft hij last van de ’sokken-op-de-vloer-rondslingerziekte’. ,,Waarvan ik heb gemerkt dat het besmettelijk is voor jongere modellen en helaas steeds weer terugkomt’’, aldus Linda.

Er kwamen 12 biedingen binnen en het hoogste bod stond al op 100 dollar, maar enkel uren later werd de advertentie verwijderd door de website zelf. John zelf kon best lachen om het voorval en hield zelfs de reacties nauw in de gaten om te zien hoeveel ze voor hem zouden bieden.