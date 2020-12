Man (45) probeert agente te wurgen bij uit de hand gelopen arrestatie

Een 45-jarige vader zou ’bovenop een politievrouw’ zijn gaan zitten. Hij probeerde haar zelfs te ’verstikken’, aldus een politiebericht zondag. Ook zijn 18-jarige zoon en een 37-jarige vrouw bemoeiden zich met het gebeuren. „Uiteindelijk konden de drie worden aangehouden. De man die met zijn beledigingen de aanstichter van het geweld was, wist te ontkomen. De agenten maken het naar omstandigheden redelijk.”

De politiemensen reageerden zaterdagavond op een melding over een hond die al uren blafte. Toen ze het portiek wilden ingaan werden ze beledigd door een man. Die zette het op een lopen toen een van de agenten hem wilde aanhouden. Nadat hij was ingehaald en een agent hem „onder controle” wilde brengen, vielen twee mannen de politieman aan. Ze kregen hulp van een vrouw, aldus de politie.

Wurggreep

In het tumult werd ook de tweede agent aangevallen. De derde agente probeerde haar collega te ontzetten waarna de 45-jarige Dordtenaar op haar ging zitten en probeerde haar te verstikken, aldus de politie. „De situatie was zo nijpend en bedreigend, dat de agente haar vuurwapen wilde trekken. Voordat zij daartoe over kon gaan, lukte het de politieman samen met een collega om de belager van zich af te schudden en haar uit de wurggreep te bevrijden.”

