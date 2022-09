Minister: verkeersboetes flink omhoog, stijgen mee met inflatie

DEN HAAG - Het CJIB mag gaan rekenen op een flinke klapper. Minister Dilan Yeşilgöz is van plan om de boetes voor veelvoorkomende verkeersboetes komend jaar met zo’n 8,6 procent te verhogen. De bekeuringen stijgen altijd mee met de inflatie en ze is niet van plan om dit jaar een uitzondering te maken nu die uitzonderlijk hoog is uitgevallen.