Kabinet overweegt meer winkels te sluiten

Dit weekend gingen Nederlanders massaal naar buiten. Daar troffen ze elkaar bij drommen in parken, stranden en speeltuinen. Het kabinet besloot daarom de oproep om afstand te bewaren met een NL Alert kracht bij te zetten.

Maandag zet de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing op een rijtje wat het effect van dat slotoffensief is. De indruk is tot nu toe dat mensen zondag beter naar de oproep van de autoriteiten hebben geluisterd dan zaterdag. Mocht het resultaat van de herhaalde oproep teleurstellen, dan liggen verdergaande maatregelen in het verschiet, zo zegt een ingewijde. Het sluiten van meer ’niet-essentiële’ winkels ligt daarbij ’bovenaan de stapel’. Te denken valt aan kledingzaken, cadeauwinkels en meubelzaken. Een straatverbod met uitzondering van eenmaal daags een boodschap, zoals in Frankrijk of Italië, is niet aan de orde.

Opschalen

Tot nu toe nam het kabinet steeds verdergaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Het begon met de oproep van premier Rutte op 9 maart om geen handen meer te schudden. Verkouden Brabanders moesten thuis blijven. Drie dagen later werden alle evenementen van meer dan honderd mensen afgelast. Weer drie dagen later gingen ook de scholen, de horeca en sportclubs dicht.

Daarbij kwam ook de nadrukkelijke oproep om, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, minimaal anderhalve meter afstand te bewaren tot andere mensen. Die regel wordt massaal genegeerd, zoals ook bleek uit de enquête van zaterdag in De Telegraaf.

Hartenkreet

Zondag kwam klonk vanuit de Tweede Kamer nog de hartenkreet om thuis te blijven. „Als het kan, blijf alsjeblieft thuis”, twitterde PVV-leider Wilders. „De intensive care-capaciteit loopt nu heel snel tegen zijn maximale grenzen aan, veel mensen gaan toch gewoon naar terrassen, stranden, parken en winkels zonder voldoende afstand te houden.”

Kamervoorzitter Khadija Arib roept normaal gesproken Kamerleden tot de orde, maar doet dat nu bij alle landgenoten die lijf aan lijf sporten in het park of op terrassen van gesloten cafés zitten: „Houd aub rekening met elkaar. Leef de hygiënemaatregelen strikt na. Doe het niet half, maar rigoureus. Alleen zo kunnen we voor onze ouderen, onze kwetsbaren, zieken en voor onszelf zorgen. En alleen zo kunnen we dit virus samen verslaan.”