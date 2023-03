Israëlische soldaten doden Palestijnse jongen (15)

Volgens een verklaring van het ziekenhuis in de stad Qalqiliya stierf scholier Nidal Saleem nadat hij in de rug was geschoten. Twee andere mensen werden behandeld voor schotwonden, voegde het eraan toe. In een verklaring liet het Israëlische leger weten dat soldaten schoten op verdachten die explosieven naar Israëlische soldaten hadden gegooid. De soldaten waren in het gebied op zoek naar mensen die vuurwerk afvuurden op Israëlische voertuigen die rondreden in de buurt van Azzun.

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn dit jaar tenminste 62 Palestijnen gedood, onder wie schutters en burgers. Volgens officiële Israëlische cijfers kwamen in dezelfde periode dertien Israëli's en één Oekraïense toerist om het leven bij Palestijnse aanslagen.