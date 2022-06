Kabinet denkt aan ’meerurenbonus’ in zorg en onderwijs

Dat zegt minister Van Gennip (Sociale Zaken). Zij draagt een ’meerurenbonus’ aan als mogelijke oplossing voor de krapte in de arbeidsmarkt. Specifiek in de zorg en het onderwijs gaan haar collega-ministers kijken of dat een optie is. Hoe zo’n bonus eruit moet komen te zien, is nog onduidelijk. „Dat moeten we echt gaan uitzoeken”, zegt Van Gennip. „Maar als we ergens meer werkenden kunnen gebruiken, is het in de sectoren zorg en onderwijs.”

Het kabinet wil daarnaast ook kijken naar de ’hoge marginale druk’. Die zit mensen die meer uren willen werken nu vaak in de weg. Wie meer gaat verdienen, verliest soms het recht op toeslagen en moet meer taks afdragen, waardoor er van het meerverdiende brutoloon onderaan de streep maar weinig overblijft. „We willen kijken naar die marginale druk”, zegt Van Gennip.