Steekincident Foxhol bleek Pools verjaardagsfeest te zijn

Er bleek een verjaardagsfeestje aan de gang te zijn op het moment van de steekpartij. Ⓒ Venema Media.

In het huis aan de Klaas Nieboerweg in Foxhol, waar zaterdagavond in Foxhol een Poolse man bij een steekincident ernstig gewond raakte, werd op dat moment een verjaardagsfeestje gevierd.