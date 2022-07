Vermoedelijke aanslagplegers Groningse journalist voor rechter

In de nacht van 18 op 19 augustus 2021 werden bij de woning van Groeneveld, journalist van stadsblog Sikkom, brandende bierflesjes naar binnen gegooid. Kort daarvoor was een ruit stukgeslagen. Er ontstond brand in de bovenwoning, maar Groeneveld en zijn vriendin wisten het vuur zelf te doven. Ze waren erg geschrokken maar bleven ongedeerd.

Verslaggeefster Saskia Belleman doet via Twitter verslag van deze zaak (zie voor de feed onderaan dit artikel vanaf circa 9.00 uur)

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdachten, Tjeerd P. (32) en Jaimy John W. (33), complotdenkers rond corona en maken zij deel uit van „een radicale onderstroom.” De aanslag is een daad van „gewelddadig extremisme”, meent justitie, waarbij de journalist als vijand geldt. „Een dieptepunt voor de persvrijheid”, zei de officier van justitie er tijdens een inleidende zitting in de zaak over.

P. en W. zitten in voorarrest. Zij hebben aangegeven dat zij spijt hebben van de actie.

Het aantal meldingen van Nederlandse journalisten die zich bedreigd voelden of die met fysiek geweld te maken kregen, is in 2021 meer dan verdubbeld. Bij het meldpunt PersVeilig, ingesteld door journalistenvakbond NVJ, politie en Openbaar Ministerie, kwamen vorig jaar 272 meldingen binnen. In 2020 werd er van 121 incidenten melding gemaakt.