Wethouder Van Gils weigert dubieuze ontslagvergoeding terug te betalen

D66’er Arjan van Gils houdt de 75.000 euro die hij van Amsterdam kreeg op zijn eigen bankrekening. Ⓒ Foto HOLLANDSE HOOGTE

Amsterdam - Amsterdam hoeft er niet op te rekenen dat de 75.000 euro ontslagvergoeding die ex-gemeentesecretaris Arjan van Gils in januari op zijn bankrekening geschreven kreeg, teruggestort wordt in de gemeentekas. Van Gils, tegenwoordig D66-wethouder in Rotterdam, legde donderdagavond een moreel beroep vanuit de Rotterdamse raad naast zich neer.