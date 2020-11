Vuurbol even te zien boven Nederland

Op Twitter maakten meerdere mensen melding van de vallende ster. De vuurbol werd onder meer gezien in de buurt van Schiphol en Groningen. ’Zeer indrukwekkend’, schrijft iemand op Twitter. Op Twitter verschijnen ook filmpjes van mensen die de verbrande ruimtesteen hebben vastgelegd, bijvoorbeeld met een dashcam.

„W00000t!!! Ik zie net iets geks in de lucht: van zuid-zuidoost naar noordwest ging er heel hard een streep door de lucht met vlammen er achter”, laat iemand anders weten.

De meteoor liet zich zo’n acht tot tien seconden zien, voordat hij uitdoofde. ,,En dat is meestal zo", zegt Severin in Het Parool. ,,Zo’n ding verbrandt hoog in de atmosfeer dus een heel groot deel van Noordwest-Europa kan hem dan zien. Bepaalde meteorenzwermen hebben een verhoogde kans op vuurbollen, omdat in dat ruimtegruis wat grotere stenen voorkomen. Afgelopen dinsdag hadden we de piek van de Leoniden. Mogelijk dat deze daarbij hoorde, maar voordat we dat weten moet er meer informatie verzameld worden.”