Premium Het beste van De Telegraaf

Honderden drones neergeschoten, cyberaanval op Joodse staat Schaduwoorlog tussen Israël en Iran escaleert verder: ’Saboteurs Mossad opgepakt’

Door onze correspondent Kopieer naar clipboard

Een man loopt over de puinhopen van de beschoten Koerdische regio in het noorden van Irak. Buurland Iran zou een serie raketten op Erbil hebben afgevuurd. Ⓒ foto AFP

TEL AVIV - Israël heeft recentelijk bij een luchtaanval op Iran honderden drones uitgeschakeld. De even spectaculaire als geheimzinnige actie zette, zo lijkt het, een nieuwe geweldspiraal in gang, die de afgelopen dagen culmineerde in een van de grootste cyberaanvallen ooit tegen de Joodse staat en een Iraanse wraakactie in het noorden van Irak. Ook zouden Iraniërs die in het geheim voor Israël werkten zijn opgepakt, meldt Teheran.