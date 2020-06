Blanke die zwarte demonstrant doodschoot vrijgelaten

Volgens de lokale politie handelde Jake Gardner uit zelfverdediging.

De Gatsby bar in Omaha dreigde zaterdag tijdens de rellen bestormd te worden door een groep mannen. Ex-marinier Gardner (38) stond met zijn 68-jarige vader voor de deur om zijn zaak te beschermen. De vader duwde eerste een paar demosntranten weg. Toen de menigte te dichtbij kwam, vuurde zijn zoon eerst twee waarschuwingsschoten en riep tegen ze dat ze moesten wegwezen.

Twee mannen renden weg, maar de 22-jarige James Scurlock gooide hem tegen de grond en probeerde zijn wapen af te pakken. In de worsteling wordt Scurlock doodgeschoten.

De politie heeft naar de beelden van een bewakingscamera gekeken en concludeert ook dat Gardner niks anders kon doen. Volgens TheDailyBeast is de video vertoond tijdens een lokale persconferentie. Uit andere bewakingsbeelden blijkt dat Scurlock eerder een gebouw had vernield.

De vader van het slachtoffer heeft een onderzoek gevraagd naar de dood van zijn zoon. Hij riep stadgenoten op vreedzaam te protesteren.

Zowel Gardner en Scurlock hebben volgens de lokale politie een strafblad.

George Floyd

George Floyd overleed nadat bij zijn arrestatie in Minneapolis politieman Derek Chauvin 8 minuten en 46 seconden zijn knie op zijn nek gedrukt hield. De laatste bijna drie minuten gaf Floyd geen teken van leven meer. In het ziekenhuis werd later zijn dood vastgesteld. Sinds de beelden naar buiten kwamen, zijn wereldwijd protesten.