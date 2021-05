Nieuw-Zeelandse crimineel huurt helikopter en meldt zich ‘in stijl’ bij politie

Eigenlijk verliep de hele reis in stijl. Eerst zocht de man, die verdacht wordt van geweldsmisdrijven en op borgtocht vrij was, contact met zijn advocaat. Hij nam Bryant vervolgens mee naar een luxe restaurant waar ze genoten van oesters en champagne. Daarna vlogen de twee met een helikopter, die Bryant zelf betaalde, naar het politiebureau in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin.

Yoga

De crimineel zegt dat hij de afgelopen weken veel yoga heeft gedaan. Maar de man werd steeds angstiger omdat de politie had laten weten dat de voortvluchtige Bryant een gevaar is voor de maatschappij en niet benaderd moet worden. Daarom gaf hij zichzelf bij de politie aan. Hij was, volgens zijn advocaat, bang dat agenten met vuurwapens ineens tevoorschijn zouden komen springen.