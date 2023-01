Agent liet verdachte van moord op studenten gaan: ’Zijn jullie bang om te vliegen?’

Acht dagen eerder had de politie gevraagd om uit te kijken naar de betreffende man. In de video vraagt de man aan Bryan en zijn vader waar zij heen gaan. „Pennsylvania”, antwoord een van de twee. Waarop de agent grapt: ’Dat is een lange rit. Zijn jullie bang voor vliegtuigen ofzo?” Vervolgens mogen zij hun weg vervolgen.

Pas 15 dagen daarna werd hij daadwerkelijk aangehouden. Uiteindelijk wezen telefoongegevens in zijn richting.

De student zou zijn slachtoffers al weken in de gaten hebben gehouden, melden Amerikaanse media. Hij zou zijn moordplannen uitvoerig hebben voorbereid. Het is niet duidelijk wat zijn motief is. De moordenaar zou een lang mes hebben gebruikt en de slachtoffers hebben zich verweerd. Op de plaats delict liet de dader geen sporen achter, ook het steekwapen is nog niet gevonden.

Volgens klasgenote Brittany Slaven was Kohberger „een rustige jongeman die graag alleen werkte.” Ze herinnert zich een voorval in een les waarbij aan studenten werd gevraagd om naar foto’s van een plaats delict te kijken en uit te zoeken wat er was gebeurd, en dat Kohberger toen snel met ideeën op de proppen kwam. „Hij leek een bijzondere interesse te tonen in de plaats delict en seriemoordenaars”, zegt Slaven, „maar destijds dacht ik dat hij gewoon een nieuwsgierige student was.”