Polen vreest voor langdurige migrantencrisis

Migranten hebben volgens de bewindsman afgelopen nacht opnieuw „de grens aangevallen.” De grenswacht telde dinsdag 161 pogingen de grens over te steken. Die dag zetten Poolse veiligheidstroepen traangas en waterkanonnen in tegen migranten die met stenen en andere voorwerpen gooiden. Dat was een stevige escalatie in de al maanden sudderende kwestie die ook Letland en Litouwen treft. Negen politiemensen, een grenswacht en een militair raakten gewond, maar geen van hen hoefde in het ziekenhuis te blijven.

Enkele duizenden migranten uit vooral Irak en Syrië bivakkeren in het grensgebied, daartoe aangespoord door het regime van president Aleksander Loekasjenko. Die ging daartoe over uit vergelding voor Europese sancties, zeggen EU-landen.

De migranten hoeven niet allemaal meer in tenten te overnachten. Wit-Rusland heeft een deel van hen toegelaten in een geïmproviseerd verblijf waar afgelopen nacht circa duizend mensen de nacht doorbrachten. Naar schatting 2000 anderen sliepen in hun tentenkamp in de bossen waar ze zich met kampvuren proberen warm te houden.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak maandag met Loekasjenko over de crisis, zijn eerste telefoongesprek met een westerse leider sinds hij vorig jaar massaprotesten met harde hand liet neerslaan. Polen en de Baltische landen waren daar niet blij mee. Loekasjenko’s bondgenoot Rusland verwelkomde het „zeer belangrijke” contact.