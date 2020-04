Gepensioneerde arts keert terug en overlijdt aan coronavirus

Alfa Saadu overleed afgelopen week in een ziekenhuis in Londen.

De Engelsman die veertig jaar lang voor de zieken zorgde, was tot zijn pensionering medisch directeur van een ziekenhuis in Essex. Toen de coronacrisis toesloeg, ging de gedreven dokter als vrijwilliger weer aan de slag bij een kliniek, zo schrijft Metro UK.

Twee weken geleden vertoonde hij de eerste symptomen en ging in zelf-isolatie. Zijn zoon Dani vertelt aan de BBC dat de kinderen er bij hem op hadden aangedrongen naar een ziekenhuis te gaan. „Hij wilde dat niet, want dan zou hij het bed van een ander bezet houden.”

Voormalig minister van gezondheid Jeremy Hunt noemt Saadu in een tweet ’een held’.

