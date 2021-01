Advocaat vecht boete voor beschermen kapperszaak in Rotterdam aan

Onder de twaalf mannen was de broer van de eigenaresse van de kapsalon. In Rotterdam-Zuid was het maandagavond erg onrustig met veel vernielingen. De vrouw riep haar broer te hulp toen ze dinsdag zag dat ondernemers in haar omgeving hun zaken dichttimmerden. De broer bedacht dat het wellicht voldoende zou zijn als hij met een groep mannen zichtbaar in de zaak zou gaan zitten in de avonduren.

De twaalf mannen waren een pizza aan het eten toen de politie voor de deur stond. Die zegde de coronaboetes aan, maar onduidelijk bleef volgens Van Ardenne waarom. „Je mag in een winkel zijn, als die maar niet open is voor klanten. Dat je maar één persoon op bezoek mag hebben, is geen plicht maar een dringend advies. En het ging hier om de noodzaak van kiezen tussen onderling strijdige plichten en belangen: het beschermen van de winkel tegenover de coronamaatregelen, die zij op zich respecteren. Dat is overmacht, zeker omdat de avond daarvoor al was gebleken dat er echt geplunderd werd in die buurt.”

Het Openbaar Ministerie zegt dat iedereen bezwaar mag maken tegen een strafbeschikking en zal zich beraden op de zaak.