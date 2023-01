Oppositie reageert op uitspraken Rutte: ’Paniek van de premier is terecht’

In het duo-interview met Edith Schippers, lijsttrekker van de VVD bij de Eerste Kamerverkiezingen, zei Rutte over PvdA en GL: „Als ze de grootste partijen worden, ontwikkelen ze enorm veel zelfvertrouwen en ik vind dat de VVD die beweging nu al moet stoppen.” De twee linkse partijen zullen na de verkiezingen in maart een gezamenlijke fractie vormen in de senaat. Volgens enkele peilingen is het mogelijk dat die fractie de grootste wordt.

Tweestrijd

In Den Haag werd de uithaal van Rutte al snel gezien als een eerste stap richting een tweestrijd in de verkiezingscampagne. „Ik snap dat het spannend is als linkse wolken zich boven een VVD-premier samenpakken”, reageert PvdA-leider Attje Kuiken na het verschijnen van het interview.

„Als wij de grootste worden, gaan we het socialer en groener maken. Zodat werken weer loont, maar vervuilers en vermogenden meer gaan betalen.” Rutte voelt „zijn machtsbasis verdwijnen”, denkt Klaver. Volgens hem is „een politieke aardverschuiving mogelijk.”

Andere oppositiepartijen die door Rutte werden aangehaald, reageren feller op de kritiek die Rutte in het interview uitte. Volgens de premier zijn partijen als de PVV en BBB ’economisch links’ en ’lopen ze weg als je probeert tot zaken te komen’.

’Firma list en bedrog’

PVV-leider Geert Wilders komt met een oproep om ’die VVD’ers Rutte en Schippers niet te vertrouwen’. „Ze zijn honderd procent verantwoordelijk voor de asieltsunami, woningnood, afbraak zorg en pensioenen, toeslagenaffaire, wegpesten boeren, de belastingverhogingen, de totale afbraak van Nederland. Het is de firma list en bedrog”, meldt hij.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas vindt juist dat Rutte bij het zoeken naar fouten ’een spiegel moet gebruiken en geen verrekijker’. „Ik ben nog nooit ergens voor weggelopen. ’Economisch links’ is oog hebben voor de zwakkeren. De menselijke maat. Daar heeft VVD dus weinig mee.”

’Neppe tweestrijd’

Ook JA21-voorman Joost Eerdmans reageert op het dubbelinterview. „Rutte is verbaasd dat een verkiezingsprogramma leidend is in de onderhandelingen. Dit zegt alles wat u moet weten over de VVD.” Minister Hugo de Jonge van het CDA, dat volgens de laatste peilingen flink zal verliezen, spreekt over een ’neppe tweestrijd’. „Dat is nou écht precíes wat we nodig hebben”, twittert hij cynisch.