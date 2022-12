Grote brand in rijtjeshuis Gouda, bewoner overleden

GOUDA - Bij een uitslaande brand in een rijtjeshuis aan de Veenzoom in Gouda is zaterdag de bewoner overleden. De persoon woonde alleen, de familie is inmiddels op de hoogte, meldt de brandweer Hollands Midden.