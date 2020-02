Crisisoverleg zorginstelling Trajectum na gemelde misstanden

Dat blijkt uit interne communicatie en wordt bevestigd door een woordvoerster van Trajectum. Bezorgde medewerkers en oud-medewerkers van Groot Hungerink, waar veroordeelden en mensen zonder justitiële titel met een complexe problematiek worden behandeld, sloegen alarm. Het regent incidenten met cliënten, er zou sprake zijn van onveiligheid binnen het complex en er zijn zorgen over het hoge verloop van personeel.

’Stap voorwaarts maken’

„Het klopt dat er een spoedbijeenkomst is en dat de voorzitter van de raad van bestuur komt praten. We nemen de zorgen zeer serieus en willen weten wat het personeel dwars zit. Het doel is om een stap voorwaarts te maken”, aldus een woordvoerder van het personeel.

Sinds eind oktober zijn er ruim tachtig incidenten geweest met cliënten binnen en buiten de kliniek. Zo randde in januari een patiënt een begeleidster aan, werden op kamers drugs en wapens gevonden en hadden personeelsleden te kampen met ernstig agressief gedrag.

Ook tbs’ers behandeld

Trajectum is met 1600 medewerkers een van de grootste zorgorganisaties van Nederland. Er worden tbs’ers, ex-tbs’ers, veroordeelden die van de rechter behandeld moeten worden, verwarde mensen met een rechterlijke machtiging en ook personen zonder justitiële titel behandeld.

Naar aanleiding van eerdere onthullingen in De Telegraaf over door personeel gemelde misstanden in de Trajectum-kliniek Hoeve Boschoord in Drenthe, doen twee inspectiediensten onderzoek. De rapportages worden naar verwachting in de komende weken naar buiten gebracht.