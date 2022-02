2G voorlopig van de baan, Kuipers wil behandeling wet uitstellen

Dinsdagmiddag debatteert de Kamer namelijk weer over de verlenging van de coronawet, waaronder ook het coronatoegangsbewijs valt.

De nieuwe coronaminister is nog niet bereid het voorstel helemaal te schrappen. Kuipers wil opnieuw laten onderzoeken in welke omstandigheden 2G kan worden ingezet, schrijft hij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij verwijst naar een eerder onderzoek van de TU Delft, waaruit bleek dat vooral met de opkomst van de besmettelijke omicronvariant van corona, 2G nauwelijks effect heeft.

’Geen noodzaak’

Het verschil tussen 2G en 3G is zodanig klein, dat er ’geen noodzaak’ is voor de snelle invoering van het strengere systeem, aldus Kuipers. „Maar het zou kunnen dat we in de toekomst in een andere setting misschien daarover opnieuw het gesprek moeten voeren, maar dan moeten we het dan voeren”, zegt de coronaminister in een toelichting.

Dinsdagochtend bleek eigenlijk al dat 2G het in de Kamer waarschijnlijk niet zou halen. Coalitiepartij CU en oppositiepartij GL wilden zich beide scharen achter een motie tegen 2G. Als ook PvdA daarbij zou komen, had het voorstel het sowieso niet gehaald.

Kuipers ontkent dat die vermeende Kamerminderheid iets te maken heeft met zijn besluit om 2G voorlopig in de ijskast te zetten. „Nee, het is echt de opvolging van het advies van het TU Delft-rapport.” Ook is hij nog niet bereid het coronatoegangsbewijs in de vorm van 3G (getest, genezen of gevaccineerd) los te laten. „Iedereen hoopt dat dat er op een gegeven moment vanaf gaat; dat hoop ik net zo hard mee, maar op dit moment nog niet.”