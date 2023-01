1500 arrestaties na bestorming overheidsgebouwen Brazilië

De aanhangers van de vorige president Jair Bolsonaro bestormden zondag het parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het Hooggerechtshof. Pas na een paar uur kon de politie de controle terugwinnen. De Bolsonarista’s accepteren de beëdiging van de nieuwe president Luiz Inácio Lula da Silva niet en vinden dat Bolsonaro het presidentschap is ontstolen.

Een Braziliaanse senator wil dat ook Bolsonaro zelf terugkomt naar Brazilië om zich te verantwoorden. Hij vindt, net als president Lula, dat Bolsonaro de relschoppers heeft aangemoedigd in zijn toespraken en heeft justitie gevraagd om een arrestatiebevel als de oud-president weigert vrijwillig mee te werken.

Verenigde Staten

Bolsonaro vertrok vlak voor de beëdiging van Lula naar de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog geen verzoek om uitlevering binnen, maar volgens persbureau Bloomberg kijkt de regering van president Joe Biden momenteel of ze Bolsonaro ertoe kan bewegen het land te verlaten, vrijwillig of desnoods gedwongen. Een woordvoerder zei dat iemand die met een diplomatiek visum naar de VS is gereisd zonder dat diegene nog in functie is, dertig dagen de tijd heeft om een ander soort visum aan te vragen. Bolsonaro is waarschijnlijk met zo’n diplomatiek visum het land binnengekomen omdat hij toen nog president was.

Bolsonaro werd maandag opgenomen in het ziekenhuis wegens buikpijn, maar volgens een bron die dicht bij de familie staat is zijn situatie „niet zorgelijk.”