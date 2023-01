Braziliaans hof beveelt arrestatie Bolsonaro’s justitieminister

Torres werd zondag al direct na de bestorming ontslagen door de gouverneur van het federale district. Het hooggerechtshof voldoet met het arrestatiebevel aan het verzoek dat de procureur-generaal zondag deed.

Ⓒ ANP / EPA

Volgens lokale media was de politie dinsdag bezig met een inval in de woning van Torres. De oud-justitieminister zou niet thuis zijn geweest, omdat hij in Florida verblijft, de Amerikaanse staat waar ook Bolsonaro zich momenteel bevindt. Of de Braziliaanse regering nu bij Washington om zijn uitlevering gaat vragen is nog niet bekend.

Democratische congresleden vinden het ongepast dat de ex-president zich kan verschuilen in Florida terwijl zijn supporters de democratie ondermijnen. „Bolsonaro zou niet in Florida moeten zijn”, zegt congreslid Joaquin Castro tegen CNN. „De VS zouden niet een schuilplek moeten zijn voor een autoritaire leider die heeft gezorgd voor binnenlands terrorisme in Brazilië. Hij moet teruggestuurd worden.” Volgens Castro gebruikte Bolsonaro nu „het Trump-draaiboek om terroristen te inspireren.”

Trump en Bolsonaro kunnen het goed met elkaar vinden. Bolsonaro wordt ook wel ’de tropische Trump’ genoemd.

Ook het linkse congreslid Alexandria Ocasio-Cortez vindt dat Bolsonaro niet langer mag blijven. „Bijna op de dag af twee jaar nadat het Capitool is aangevallen door fascisten zien we nu fascistische bewegingen hetzelfde proberen in Brazilië.”

Na de bestorming van overheidsgebouwen in Brazilië zijn zo’n 1500 mensen opgepakt door de politie. De meesten van hen werden gearresteerd toen de politie een tentenkamp ontruimde van Bolsonaro-aanhangers vlakbij het hoofdkwartier van het leger in de hoofdstad Brasilia. Ook in andere steden, zoals Rio de Janeiro en Sao Paulo, zijn kampen schoongeveegd en mensen opgepakt.

De aanhangers van de Bolsonaro bestormden zondag het parlementsgebouw, het presidentieel paleis en het Hooggerechtshof. Pas na een paar uur kon de politie de controle terugwinnen. De Bolsonarista’s accepteren de beëdiging van de nieuwe president Luiz Inácio Lula da Silva niet en vinden dat Bolsonaro het presidentschap is ontstolen.

Een Braziliaanse senator wil dat ook Bolsonaro zelf terugkomt naar Brazilië om zich te verantwoorden. Hij vindt, net als president Lula, dat Bolsonaro de relschoppers heeft aangemoedigd in zijn toespraken en heeft justitie gevraagd om een arrestatiebevel als de oud-president weigert vrijwillig mee te werken.

Verenigde Staten

Bolsonaro vertrok vlak voor de beëdiging van Lula naar de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben nog geen verzoek om uitlevering binnen, maar volgens persbureau Bloomberg kijkt de regering van president Joe Biden momenteel of ze Bolsonaro ertoe kan bewegen het land te verlaten, vrijwillig of desnoods gedwongen. Een woordvoerder zei dat iemand die met een diplomatiek visum naar de VS is gereisd zonder dat diegene nog in functie is, dertig dagen de tijd heeft om een ander soort visum aan te vragen. Bolsonaro is waarschijnlijk met zo’n diplomatiek visum het land binnengekomen omdat hij toen nog president was. Biden noemde de rellen in Brazilië een „aanval op de democratie .”

Bolsonaro werd maandag opgenomen in het ziekenhuis wegens buikpijn, maar volgens een bron die dicht bij de familie staat is zijn situatie „niet zorgelijk.”