’Rapper Bigidagoe op slippers afgevoerd in politiebus’

De advocaat van de rapper bevestigt tegen AT5 dat Bigidagoe is aangehouden vanwege een verdenking op overtreding van de wapenwet. Ook drie andere mannen werden tijdens de actie aangehouden. Ze zitten allen vast. Een speciaal team verrichte de arrestaties die het nodige bekijks trokken op straat. Bigidagoe werd op zijn slippers in een politiebusje afgevoerd.

De politie zou informatie hebben gekregen dat de rapper over een wapen beschikt. Het voertuig is in beslag genomene en weggesleept.

Bigidagoe werd vorig jaar augustus nog beschoten in de Vechtstraat in Amsterdam-Zuid. Ook het huis van zijn moeder werd meermaals onder vuur genomen. De achtergrond van het geweld zou onderling geruzie van Amsterdamse jongerengroepen zijn. Aanhangers van verschillende rappers in de hoofdstad liggen al langere tijd in de clinch met elkaar.