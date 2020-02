Doodsverwensingen voor Chinese studenten in Wageningen

Urine, uitwerpselen en vernielingen. „Degenen die dit deze verschrikkelijke dingen doen, leven om ons heen.” Ⓒ Eigen foto’s

WAGENINGEN - Chinese jongeren die in Wageningen studeren troffen zaterdagavond in hun studentenflat diverse verwensingen en uitwerpselen aan. Een vlag van China is op de deur van een woning kapot gescheurd. De studenten stellen dat dit te koppelen valt aan de uitbraak van het coronavirus.