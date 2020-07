’Eerste prioriteit om slachtoffers NH90 te repatriëren’

Onze verslaggever Olof van Joolen was bij de persbriefing aanwezig en twitterde live mee. Zijn tweets vindt u onderaan dit bericht.

Bij de crash kwamen de 34-jarige vlieger Christine Martens en de 33-jarige tactische coördinator Erwin Warnies om het leven. Warnies laat een partner achter en een dochter van nog geen twee jaar oud.

Boudewijn Boots, directeur operaties bij Defensie, voert maandag het woord. Boots zegt dat het nu de eerste prioriteit is voor defensie om de slachtoffers te repatriëren. Zowel de overleden medewerkers als de twee overlevenden.

Daarnaast wil Defensie zoveel mogelijk van de helikopter zien te redden in verband met het onderzoek. De overlevenden zijn nog aan boord van Zr. Ms. Groningen, een van de patrouilleschepen van Defensie. Boots: ,,Ze hebben geen fysiek letsel, maar het komt voor hen als een harde klap aan.”

De overlevenden zijn zondag zelfstandig uit de gecrashte heli gekomen. Het gaat om de sensoroperator en rescuecoördinator, meldt Boots. Nadat ze uit de helikopter konden komen zijn ze door bemanningsleden van de Zr. Ms. Groningen uit het water gehaald.

De Zr. Ms. Groningen. Ⓒ Ministerie van Defensie

Helikopter drijft nog

De NH90 drijft nog dankzij de vier drijflichamen. Boots legt uit dat een NH90 vier drijflichamen heeft. Het gecrashte toestel drijft ondersteboven en bevindt zich 34 zeemijl van Aruba. Twee schepen zijn bij de helikopter: de Groningen en een schip van de kustwacht: „,Ze proberen te voorkomen dat we de heli verliezen.”

Het is volgens Boots moeilijk omdat er hoge golven zijn, en er staat een zware wind. Het is maandagmiddag nog niet gelukt een sleepverbinding aan te leggen of schermen eromheen. Het wordt krap qua tijd: „De drijflichamen houden het niet eeuwig. Mocht ze zinken, dan zijn we haar kwijt. Het is daar 2,5 kilometer diep.”

Crash

Ondanks dat de NH90 helikopter een 'betrouwbare en goed presterende helikopter’ is, volgens Boots, crashte de helikopter van de Koninklijke Luchtmacht zondag tijdens een routinevlucht in het Caribisch gebied. Alle helikopters van hetzelfde type blijven voorlopig aan de grond.

De zwarte doos van de gecrashte helikopter bij Aruba is gevonden en geborgen, meldde het ministerie van Defensie eerder maandag. De vluchtrecorder kan gebruikt worden voor het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Zo’n zwarte doos neemt onder meer de gesprekken op die in de cockpit worden gevoerd.

