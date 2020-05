FBI onderzoekt dood zwarte man bij arrestatie

Een man knielt bij de gedenkplek voor George Floyd. Ⓒ AFP

MINNEAPOLIS - In een video die dinsdagochtend lokale tijd rondgaat op sociale media is te zien hoe een Amerikaanse agent met zijn knie op de nek van een man leunt. De zwarte arrestant roept: „Ik kan niet ademen! Ik kan niet ademen!” naar omstanders. Hij komt uiteindelijk om het leven. De FBI is een onderzoek naar de doodsoorzaak gestart.