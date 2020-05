Vier agenten ontslagen na dood zwarte man: ’ik kan niet ademen’

In een video die dinsdagochtend lokale tijd rondgaat op sociale media en voor veel ophef zorgt, is te zien hoe een Amerikaanse blanke agent met zijn knie op de nek van George Floyd leunt. De zwarte arrestant roept: „Ik kan niet ademen! Ik kan niet ademen!” naar omstanders. Hij komt uiteindelijk om het leven. De FBI is een onderzoek naar de doodsoorzaak gestart.

Let op! de videobeelden in dit artikel kunnen als schokkend worden ervaren.

De lokale politie van Minneapolis meldde dat de veertiger stierf aan een ’medisch incident’ nadat agenten optraden in een lopend fraudeonderzoek.

„Zwart zijn zou in Amerika geen doodvonnis moeten betekenen”, aldus burgemeester Jacob Frey eerder in een reactie. „Vijf minuten lang keken we hoe een blanke agent zijn knie in de nek van een zwarte man drukte. Voor vijf minuten. Als je iemand om hulp hoort roepen, moet je helpen”, aldus de burgervader. Hij had niet mogen sterven. Wat we zagen was vreselijk en volledig gestoord.” Dat de agenten zijn ontslagen noemt hij ’de juiste beslssing’.

Knielen op nek toegestaan

In Minneapolis is het toegestaan om te knielen op de nek van een verdachte. Volgens het beleid van de politie valt die handeling onder een ’niet dodelijke optie’.

Een man knielt bij de gedenkplek voor George Floyd. Ⓒ AFP

De afgelopen jaren is de politie betrokken geweest bij een reeks van schietpartijen waarbij zwarte mannen om het leven kwamen. Dat leidde tot massale protesten in de VS en de vorming van de protestbeweging Black Lives Matter. Die groep wil een einde aan politiegeweld tegen zwarte mensen.

Duizenden demonstranten waren dinsdag op de been in Minneapolis als reactie op de dood van Floyd. Rond 20.00 uur (lokale tijd) kwam het tot botsingen met de politie. Volgens lokale media zetten agenten traangas in en schoten ze met rubberkogels. Of er slachtoffers zijn gevallen is onbekend.