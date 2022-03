Podcast ‘Reactie Biden op NAVO-top niet slim’

Nooit eerder nam een Amerikaanse president deel aan een vergadering van de Europese Unie. In De Oekraïne Update blikt buitenlandchef Frank van Vliet terug op de speciale NAVO-, G7- en EU-top over de oorlog in Oekraïne. In de podcast gaat het uitgebreid over de rode lijn die steeds verder wordt opgerekt, de verdeeldheid over Russisch gas en de vluchtelingen die volgens Van Vliet als wapen worden ingezet.