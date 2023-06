Woede om ’gestolen’ accu AED: vrouw overleden door hartstilstand

Brabantse burgerhulpverleners schoten te hulp na een melding via het noodplatform HartslagNu. Maar toen ze gebruik wilden maken van de Automatische Externe Defibrillator deed die het het niet. De accu is vermoedelijk ontvreemd, zegt plaatselijk beheerder Jan Albers tegen de omroep. „Dat doe je toch niet?”

Met een AED kunnen EHBO’ers het hartritme van een slachtoffer weer herstellen door een elektrische schok af te geven. De noodhulpapparaten hangen door heel het land in de openbare ruimte. Of de vrouw nog in leven was geweest met een werkend apparaat, is volgens Albers niet vast te stellen. Maar boos is hij wel. „Dit kan alleen maar door diefstal zijn gebeurd. Die accu kan er niet zomaar uit vallen.” Volgens hem is een dergelijke accu al gauw zo’n 250 euro waard.

Albers zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie. Een woordvoerder kon daar tegenover de omroep nog niets over zeggen.