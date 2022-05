5 doden door ongeluk met klein passagiersvliegtuig in Frankrijk, mogelijk kind onder slachtoffers

Volgens de lokale politie stortte een klein passagiersvliegtuig van het type Jodel D140 rond 16.50 uur neer in de buurt van de gemeente Les Adrets in het departement Isère. Het toestel was eigendom van een vliegclub en was even daarvoor opgestegen van een vliegveld nabij de stad Grenoble, zo'n 30 kilometer ten zuidwesten van Les Adrets.

Tijdens het bergen van het vliegtuig werden volgens de politie vijf verkoolde lichamen aangetroffen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.