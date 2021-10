Oostenrijk dreigt met lockdown ongevaccineerden

„We staan aan de vooravond van een pandemie onder mensen die niet tegen het virus beschermd zijn”, zei kanselier Alexander Schallenberg vrijdagavond na een crisisberaad van zijn regering.

Hij sloot een lockdown van de Alpenrepubliek uit voor mensen die gevaccineerd zijn tegen Covid-19 of daarvan hersteld zijn. Wel hoopt hij dat het dreigement met maatregelen tegen ongevaccineerden een signaal zal zijn. Er zijn volgens Schallenberg in zijn land nog te veel „twijfelaars en uitstellers.” Zij kunnen volgens Oostenrijkse media bij verder oplopende cijfers met mogelijke lockdownmaatregelen te maken krijgen, zoals gedwongen thuisblijven en alleen voor boodschappen of artsenbezoek de deur uit.

Stijging

Circa 62 procent van de bevolking is inmiddels volledig gevaccineerd. Op de intensive care-afdelingen van ziekenhuizen liggen inmiddels 220 Covid-patiënten, een sterke stijging en vergelijkbaar met de situatie van een half jaar geleden. Als dat aantal oploopt tot 600, zullen de vrijheidsbeperkingen voor ongevaccineerden ingaan.

Gezondheidsminister Wolfgang Mueckstein stelt dat Oostenrijk op het ogenblik nog maar in fase 1 van de plannen zit en dat „we ver in de toekomst kijken.” Desondanks is de vaccinatiecampagne vrijwel tot stilstand gekomen met nog maar enkele duizenden prikken per dag.

Coronastatus

Eerder deze week maakte de regering bekend dat de meeste werknemers in Oostenrijk met ingang van volgende maand moeten aantonen dat ze zijn gevaccineerd tegen corona, negatief zijn getest of zijn genezen. De gezondheidsautoriteiten gaan steekproeven in bedrijven houden. Werknemers die geen bewijs van hun coronastatus kunnen tonen, riskeren een boete van 500 euro. Werkgevers moeten 3600 euro betalen, zo besloot de regering.

Boetes kunnen worden vermeden door handhaving van de regels door werkgevers en door de mogelijkheid thuis te werken voor wie weigert zijn toestand aan te tonen. Er gelden uitzonderingen voor werknemers die niet geregeld in contact komen met andere mensen, zoals vrachtwagenchauffeurs.