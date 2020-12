Professoren: waarom zwijgt de overheid over vitamine D?

Talloze vooraanstaande profs springen in de bres voor de vitamine, schrijft het AD. Professor Adrian Martineau van de Queen Mary University in Londen, die geldt als absolute autoriteit op het gebied van Vitamine D en de uitwerking op luchtwegziektes, sprak tegenover De Telegraaf begin oktober al van ’een unieke dubbele werking’. Hij noemde het ’logisch’ om preventief slikken aan te raden. Negen dagen later herhaalde een groep experts dat standpunt in het AD.

Nu doen experts opnieuw, wijzend naar onder meer artikelen van prof. Martineau, de oproep vitamine D te slikken. „In de wetenschappelijke wereld groeit de eensgezindheid over de belangrijke rol van vitamine D’’, verklaart professor Manfred Eggersdorfer van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Overheid zegt niets

De experts laken de afwachtende overheid. Huub Savelkoul, hoogleraar immunologie van de Wageningen Universiteit: ,,Er zijn steeds meer studies die het voordeel van vitamine D aantonen. Ik vind het een soort van arrogantie dat de overheid eerst een metastudie wil afwachten. Het lijkt wel alsof het ons niks interesseert dat er ondertussen mensen in het ziekenhuis komen en dood gaan.”

"Mensen wachten op een magisch wonderpilletje of op een vaccin, maar zien zoiets simpels als vitamine D over het hoofd"

’Geen aanleiding’

De overheid heeft geen redenen meer om géén advies af te geven, zegt Harry Wichers, hoogleraar biochemie en voedingswetenschappen Wageningen Universiteit tegen de krant. „Ik denk dat de aanwijzingen voor vitamine D net zo goed zijn als voor het afstand houden. Laten we vooral niet wachten tot het te laat is!” Ook internationale professoren scharen zich achter het supplement. Hoogleraar geneeskunde Michael Holick van Boston University: ,,Mensen wachten op een magisch wonderpilletje of op een vaccin, maar zien zoiets simpels als vitamine D over het hoofd.’’

Het ministerie reageert dat ’een adviespanel dat adviseert over kansrijke, innovatieve behandelingen’ nog geen ’aanleiding ziet’ om richtlijnen in te stellen voor vitaminen.