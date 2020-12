Drukte in ziekenhuizen loopt op: ’Er wordt snoeihard gewerkt’

„Er wordt snoeihard gewerkt en desondanks gaat de piek omhoog,” aldus Van Ark. Op sommige plekken kan gevraagde zorg al niet meer verleend worden. Dat gaat met name over de urgente zorg. Momenteel is alleen de niet-urgente zorg afgeschaald. Dat betekent dat de coronazorg en reguliere zware zorg in principe wel doorgaan.

„We zien dat er veel ziekteverzuim is, of dat mensen die in de zorg werken zelf in quarantaine moeten. De druk komt dus van verschillende kanten,” zegt Van Ark. Daarnaast worden de hoge besmettingscijfers ook in de ziekenhuizen teruggezien. „Daar maak ik me zorgen over.”

Bewindslieden komen woensdagmiddag bij elkaar voor coronaberaad. Eerder op de dag voerden leden van het Outbreak Management Team overleg over de Britse mutatie van het coronavirus.