FvD-kandidaat voorzitter senaat: ’Oekraïners kunnen MH17 hebben neergehaald’

Toine Beukering, kandidaat-voorzitter voor de Eerste Kamer, sluit niet uit dat ’Oekraïense gekkies’ achter de aanslag op de MH17 zitten. Ⓒ Serge Ligtenberg

Aanstaand senator Toine Beukering (FvD) maakt van zijn hart geen moordkuil. Terwijl hij toch een functie ambieert waarbij saaiheid een aanbeveling is. De voormalig brigadegeneraal wil voorzitter worden van de Eerste Kamer. In een exclusief kennismakingsinterview neemt hij bepaald geen blad voor de mond over Thierry Baudet, MH17 en zijn opmerkelijke motivatie om het leger in te gaan.