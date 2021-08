Blinde kitten gedumpt op straat, dierenasiel is woest: ’Hij was volledig uitgehongerd’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Dierenasiel Tiel

Tiel - Dierenasiel Tiel is in shock: afgelopen weekend troffen wandelaars een gedumpte, blinde kater van 8 maanden aan op de Waalwijk in Vuren. „We hebben al veel gezien en meegemaakt in al die jaren als asielmedewerkers, maar dit heeft ons geshockeerd”, schrijft een medewerker boos op Facebook.