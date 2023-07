Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier ’Chaos op het Binnenhof een komisch schouwspel voor het publiek’

Door Peter Winterman Kopieer naar clipboard

’Rennen, kom op, sneller!’ Het is vrijdagavond en het kabinet is een uur geleden gevallen. Dagjesmensen en toegestroomde ’ramptoeristen’ slaan gade hoe een horde journalisten en cameraploegen heen en weer holt over het Haagse Binnenhof. Het publiek staat achter dranghekken en lacht en joelt naar de pers.